Una serata per ricordare Agostino Castiglioni, per 40 anni medico del paese

L’associazione culturale Luogo Eventuale propone per questa sera, venerdì 6 aprile, un incontro per ricordare il dottor Agostino Castiglioni, medico condotto di Venegono per 40 anni, dal 1921 al 1961.

Alla serata, in programma alle 20.50 nella Sala consiliare di Venegono Superiore, interverranno la bibliotecaria, nonchè giornalista e ricercatrice storica, Roberta Lucato, che ripercorrerà la storia di Venegono di quegli anni cruciali, strettamente intrecciati con la storia del medico e della comunità per la quale si prodigava.

Con Roberta Lucato il dottor Castiglioni, che racconterà con anedotti e curiosità la realtà della sanità dagli anni Venti ai primi anni Sessanta.

Ingresso libero