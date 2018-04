Serie D in diretta. Varese – Castellazzo; Pro Patria – Levico

Terzultima di campionato per la Serie D e gare molto importanti per Varese e Pro Patria. Al “Franco Ossola” i biancorossi cercano punti salvezza, i tigrotti devono battere allo “Speroni” il Levico per sperare nel primo posto. Aggiornamenti in diretta anche per Inveruno – Caronnese e Folgore Caratese – Varesina. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hastag #direttavn #varesecastellazzo e #propatrialevico via Instagram e Twitter.

