Settima prova per il “Piede d’Oro”: si corre a Cassano Magnago

Aprile molto intenso per gli iscritti alle gare del “Piede d’Oro” che domenica 29 aprile saranno impegnati nella quarta prova di questo mese, la settima del programma 2018.

In calendario c’è la 18a edizione della “Maratonando per Cassano” organizzata dal GS Maratoneti Cassano Magnago con il quartier generale posizionato in via Ungaretti 1 (scuole Fermi / Biblioteca). Il ritrovo di partenza aprirà alle 7,30 mentre alle 8,30 ci sarà la consueta “Fotissima”; alle 8,45 partirà il Minigiro Overmach per i bambini (1.000 metri) con premiazione immediata. Lo start ufficiale sarà dato alle 9 in punto sia per il percorso lungo da 10 chilometri, sia per i corto da 4,5; in coda ai podisti partiranno gli specialisti del nordic walking.

Il percorso lungo presenta due salite di rilievo, con circa 100 metri di dislivello. Dopo circa 2,5 chilometri di corsa ci sarà la deviazione del percorso corto; lì si affronterà la prima salita mentre al 3° chilometro ci sarà il passaggio all’Eolo Time, posto all’ingresso del parco della Magana. Saranno poi attraversati gli argini delle vasche di contenimento in zona Cantalupa prima di giungere al ristoro del 5° chilometro. A seguire si entrerà nel bosco con la seconda salita, piuttosto impegnativa. Poi si attraverserà la zona dell’Oasi Boza, dopo essere rientrati nel parco della Magana, e aver affrontato la velocissima discesa: gli ultimi 2000 metri saranno da fare a tutta.

A livello logistico, l’organizzazione segnala che intorno all’area di ritrovo ci sono circa un centinaio di posti auto; ancora più consigliato l’utilizzo dell’ampio parcheggio dell’area mercato in via Piave, che dista circa 300 metri dal ritrovo di partenza.