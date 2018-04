Una settimana sotto le macerie di Rescaldina, salvato il cane “Ciclamino”

Era lui l’unico disperso del crollo di Rescaldina. Ciclamino, un cane di razza Shitzu, era in casa quando nella notte del 31 marzo scorso un’esplosione ha distrutto una palazzina in via Baracca e di lui non si sapeva più nulla.

Ma nella notte di venerdì il cagnolino è stato estratto dalle macerie. Sono stati i Vigili del Fuoco ancora attivi nella zona ad estrarlo, dopo aver sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura tra le macerie. Era completamente impolverato ed in stato di shock: il cane è stato idratato, avvolto in un telo termico e tenuto in braccio da un vigile del fuoco perché tremava dal freddo e dalla paura.

Subito sul posto è arrivato un veterinario che ha constatato come le condizioni del cane fossero buone, solo qualche escoriazione sul corpo. Grazie al chip è stato subito riconsegnato alla famiglia.