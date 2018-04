Una settimana a tutto sport per Malnate

Malnate festeggia il valore dello sport. Dal 6 al 13 aprile appuntamenti con gli atleti paralimpici Arianna Talamona e Federico Morlacchi, e una partita benefica di basket.

In occasione della Giornata Internazionale dello Sport si svolgeranno a Malnate diverse iniziative che vedranno coinvolte l’Amministrazione, la Consulta Sportiva, l’Istituto Comprensivo e il Patto Educativo di comunità.

Le associazioni sportive, coordinate dal presidente della Consulta Davide Longo, venerdì 6 aprile svolgeranno attività di promozione allo sport nelle diverse scuole del Comprensivo.

Il progetto, attivo sul territorio da diversi anni, ha lo scopo di promuovere sani stili di vita grazie all’attività sportiva.

“Diversamente dalle scorse edizioni quest’anno abbiamo voluto fare una progettazione più ampia cercando di portare sul territorio dei giovani talenti sportivi che siano esempi positivi per i nostri ragazzi e fonte di ispirazione nel superamento di ogni difficoltà che la vita ci propone” afferma l’Assessore allo Sport Irene Bellifemine.

Per l’occasione la malnatese Arianna Talamona, campionessa paralimpica di nuoto, sarà presente venerdì mattina 6 aprile alla Scuola Secondaria Nazario Sauro e commenterà il documentario di Riccardo Barlaam “Pesci Combattenti” sui nuotatori che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 tra cui proprio Arianna Talamona e Federico Morlacchi.

Sempre venerdi 6 aprile alle ore 18,00 in Sala Consiliare a Malnate, sarà la volta della presentazione del libro “Nato per l’acqua” nel quale Federico Morlacchi racconterà la sua esperienza di pluricampione paralimpico di nuoto. Un esempio bellissimo di come lo sport possa dare la possibilità di riappropriarsi della propria vita.

Questa parentesi dedicata alla valorizzazione dello sport si chiuderà venerdì 13 aprile alle ore 20,30 presso il Palazzetto dello Sport di via Gasparotto a Malnate con una partita amichevole di Serie A di Basket in carrozzina che vedrà la Cimberio Handicap Sport Varese affrontare la SBS Montello Bergamo. All’evento saranno presenti, come ospiti speciali, anche alcuni giocatori e dirigenti della Pallacanestro Varese.

Durante la serata ci sarà la possibilità, grazie all’ Associazione Genitori Malnate, di fare una donazione a sostegno dei progetti scolastici legati all’inclusione del nostro Istituto Comprensivo “IQBAL MASIH” da qui l’idea del titolo della serata “Tutti insieme per darci una mano”.

“Questo progetto è il frutto delle ottime sinergie territoriali che si realizzano grazie al Patto Educativo di Comunità, che ho l’onore di coordinare – conclude l’assessore Bellifemine – e alla volontà di tutti gli attori, comune, scuola, associazioni, di mettere in rete le proprie risorse e capacità”.