Sgomberato appartamento dello spaccio

Grazie alle segnalazioni dei vicini è stato sgomberato un appartamento in via dei Pioppi da parte della Polizia Locale di Legnano. Uno sgombero che è stato eseguito dopo un costante monitoraggio da parte degli agenti del Comando di corso Magenta e che, già in due occasioni, erano intervenuti anche in collaborazione con le unità cinofile.

L’operazione ha preso il via ieri, martedì 17 aprile, alle 14,30 quando il nucleo Falchi della Polizia Locale, grazie anche alla collaborazione dei proprietari, è intervenuto per sgomberare l’appartamento. All’interno è stato trovato un solo occupante, tunisino irregolare di 30 anni che è stato identificato e per cui è stata sporta denuncia all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva e sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

L’operazione di ieri pomeriggio conclude un iter di monitoraggio e interventi della Polizia Locale iniziati già nel dicembre dello scorso anno quando i residenti del palazzo situato al civico 15 di via dei Pioppi (quartiere Mazzafame) avevano segnalato al Comando della Polizia Locale uno strano via vai da un appartamento situato al quarto piano.

Nel mese di dicembre 2017 e febbraio 2018, il personale del nucleo Falchi della Polizia Locale con l’ausilio delle unità cinofile aveva effettuato due diversi interventi operando l’arresto in flagranza di due cittadini tunisini irregolari per detenzione di ingente quantità di sostanza stupefacenti (in tutto oltre 45 grammi di cocaina).

L’immobile, in sintesi, era utilizzato come base per l’attività di spaccio nell’intero quartiere e non solo: durante le operazioni di appostamento, infatti, gli agenti avevano accertato che diversi consumatori provenivano dai paesi limitrofi per l’acquisto di droga. Ieri pomeriggio, l’epilogo di questa vicenda che ha visto gli operatori della Polizia Locale intervenire per sgomberare l’appartamento dove, come detto, è stato trovato un terzo cittadino tunisino senza permesso di soggiorno.

«Lo sgombero dell’appartamento -commentano dal Comando di corso Magenta- rappresenta un’azione liberatoria per i condomini che, da tempo, sopportavano un andirivieni continuo di individui alquanto sospetti. E’ stata sbaragliata una forma organizzata di spaccio di sostanze stupefacenti che si stava sviluppando sul territorio».

«Lo sgombero di ieri -commenta l’assessore alla Sicurezza, Maira Cacucci- dimostra che la Polizia Locale è spesso impegnata in un’azione invisibile, specie sul fronte investigativo, di cui solo alla fine si apprezzano i risultati. Rivolgo al Comando i complimenti miei e dell’intera Amministrazione comunale per un’operazione straordinaria, esito, fra l’altro, raggiunto grazie alla collaborazione con la cittadinanza»