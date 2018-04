Si accende la fiaccola di Special Olympics

Si dice sport ma a Varese si legge Special Olympics. La fiaccola di questa attesa e seguita manifestazione è stata accesa questo pomeriggio in città.

Alla cerimonia di apertura erano presenti, come autorità, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, l’ex governatore Roberto Maroni, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani. Ancora Mario Monti, l’ex prefetto Giorgio Zanzi.

Come ospiti sportivi Aldo Ossola, Beppe Marotta, Dino Meneghin, Ivan Basso, Elia Luini e molti altri sportivi.

COS’È SPECIAL OLYMPICS

Seicentocinquanta tra atleti impegnati in tre giorni di gare. Da oggi, 27 aprile e fino al 29 la provincia di Varese ospiterà i giochi regionali estivi Special Olympics. Una manifestazione sportiva nata negli Stati Uniti per volontà di Eunice Kennedy e che dal 1999 ha assunto connotati internazionali. Riconosciuto dal Comitato olimpico Internazionale, è un programma educativo per persone con disabilità intellettiva dove lo sport diventa veicolo di integrazione e di valorizzazione di abilità differenti.

