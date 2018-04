Si accoltella per togliersi la vita, lo salva il nipote

Ha tentato di uccidersi a coltellate. A Oggiona Con Santa Stefano un uomo, 70enne, pensionato a cercato di togliersi la vita infliggendosi colpi di arma da taglio. L’uomo è stato salvato dal nipote che trovandosi davanti alla scena ha immediatamente chiamato i soccorsi. L’uomo è ricoverato in Ospedale ed è fuori pericolo di vita.

Un altro tentato suicidio a Oggiona con Santo Stefano. Un uomo di 60 anni ha tentato di suicidarsi buttandosi nel fiume Olona. E’ successo intorno alle 16 e 30 e diversi passanti hanno dato l’allarme e chiamato i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che sono arrivati immediatamente sul posto.

L’uomo si è buttato e non è riuscito nel suo intento autolesivo, anche per il livello del fiume che è basso, ed è stato soccorso dagli operatori di soccorso. Successivamente è stato trasportato in Ospedale per accertamenti.