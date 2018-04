Come si chiama il 112? Lezione in pediatria

Come si chiamano i soccorsi? Nella pediatria dell’ospedale Del Ponte di Varese si è svolto il primo incontro tra i bimbi ricoverati e gli infermieri della AAT 118 (Articolazione Aziendale Territoriale 118) e gli operatori tecnici della CUR NUE 1.1.2. (Centrale Unica di Risposta, Numero Unico Europeo dell’Emergenza) per spiegare loro la funzione del numero 1.1.2.

L’iniziativa, infatti, nata in collaborazione con il Dipartimento della Donna e del Bambino dell’ASST dei Sette Laghi, diretto dal dr. Massimo Agosti, mira a far conoscere a bambini e ragazzi ricoverati in Pediatria, nonché ai loro genitori, l’utilizzo del NUE, Numero Unico per le Emergenze 1.1.2, attraverso giochi e attività didattiche. Poter esprimere dubbi e curiosità ed avere la possibilità di confrontarsi con esperti preparati ad intervenire in caso di emergenza, infatti, può essere un modo piacevole di imparare a riconoscere i pericoli per poterli affrontare.

Gli operatori di AREU metteranno a disposizione l’esperienza e il lavoro già acquisiti con gli alunni delle scuole coinvolgendo i bambini che si trovano in una situazione particolare come quella del ricovero per riportarli alla quotidianità e distrarli, ma allo stesso tempo insegnare qualcosa di utile nella vita di tutti i giorni.



Gli incontri in programma sono :

Pediatria Ospedale di Cittiglio giorno 20 aprile dalle 14,30 alle 16,30



Pediatria Ospedale di Tradate giorno 24 aprile dalle 14,30 alle 16,30