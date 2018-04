Si corre a San Fermo per il “Memorial Zanella”

Seconda edizione per il “Memorial Zanella”, la gara podistica organizzata per martedì 1° maggio che scatterà dall’Oratorio di San Fermo a Varese alle ore 9,30 e che è stata istituita per onorare il ricordo di Roberto Zanella, il vigile del fuoco scomparso nel 2016 a soli 42 anni.

La corsa, non competitiva, prevede due diversi percorsi di 11 e di 4 chilometri. L’organizzazione è curata dal gruppo sportivo “Runner Varese” in collaborazione con la sezione cittadina dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e con la comunità pastorale “Beato Samuele Marzorati”.

Al termine della corsa, sarà possibile pranzare tutti insieme al “pasta party” allestito presso l’Oratorio di San Fermo, in attesa dell’arrivo – nel pomeriggio – della fiaccolata votiva di giovani ragazze e ragazzi provenienti dalla Germania.