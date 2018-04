Come si richiede la carta d’identità elettronica a Busto Arsizio?

L’ufficio anagrafe del comune di Busto Arsizio ricorda che la carta d’identità elettronica si rilascia solo su appuntamento. Per richiedere l’appuntamento è necessario connettersi al sito del Ministero dell’Interno (cliccando qui) e seguire le istruzioni indicate. Il cittadino dovrà poi recarsi all’ufficio anagrafe nel giorno dell’appuntamento per perfezionare la pratica. La carta d’identità sarà recapitata via posta raccomandata dal Ministero entro i successivi 7 giorni lavorativi.

I cittadini che avessero difficoltà a fissare l’appuntamento attraverso Internet possono chiedere assistenza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che si trova in Via A. da Giussano, 12 angolo Viale Cadorna, al secondo piano ed è aperto al lunedì, martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e mercoledì dalle 9,00 alle 16,00, giovedì chiuso.

Per richiedere l’appuntamento (sia da casa, sia all’URP) è necessario avere con sé la carta identità di cui si chiede il rinnovo e il codice fiscale. Nel corso della procedura bisognerà poi:

– verificare il dato relativo alla residenza, confermare il dato o comunicare quello nuovo – verificare il dato relativo all’altezza, confermare il dato o comunicare quello nuovo – indicare la sede dell’Ufficio Anagrafe – Via F.lli d’Italia oppure Borsano (aperto solo di mercoledì mattina) dove si preferisce perfezionare la pratica – indicare un numero di telefono.

Al termine della procedura si riceverà via mail (o attraverso gli operatori dell’URP) la ricevuta dell’avvenuta richiesta di appuntamento con data e ora dello stesso. Gli operatori dell’URP forniscono assistenza anche telefonica (numero verde gratuito 800 017 463) a chi da casa propria ha difficoltà a completare la procedura. E’ possibile anche chiedere all’URP di fissare l’appuntamento via email, scrivendo a urp@comune.bustoarsizio.va.it e allegando:

– scanner carta identità di cui si chiede il rinnovo – scanner codice fiscale – verificare il dato relativo alla residenza, confermare il dato o comunicare quello nuovo – verificare il dato relativo all’altezza, confermare il dato o comunicare quello nuovo – indicare il giorno della settimana preferito per l’appuntamento – indicare la sede dell’Ufficio Anagrafe – Via f.lli d’Italia oppure Borsano (aperto solo di mercoledì mattina) – indicare un numero di telefono. Successivamente l’ufficio provvederà ad inviare al richiedente la ricevuta dell’appuntamento.

In sintesi per richiedere l’appuntamento bisogna connettersi al sito del Ministero e seguire le indicazioni oppure

Andare all’Urp con la documentazione necessaria Telefonare all’Urp per farsi guidare nella procedura che si sta eseguendo da casa avendo a disposizione la documentazione necessaria Mandare una mail all’Urp perché esegua la procedura di richiesta di appuntamento allegando la documentazione necessaria

Si ricorda che gli operatori dell’URP per prendere gli appuntamenti devono seguire la procedura sul sito del Ministero, la medesima che si può fare dal proprio pc: è possibile che anche per loro si verifichino problemi con la connessione al sito. Ciò significa che a volte i tempi di attesa possono allungarsi.

Quando nel giorno dell’appuntamento si andrà all’ufficio anagrafe occorrerà portare con sè una foto recente (di non oltre sei mesi) senza occhiali (se portati) con sfondo bianco, la carta di identità scaduta e codice fiscale. Nel caso il richiedente sia un minore, è necessaria la presenza del minore e dei due genitori.

In caso di impossibilità di uno dei due genitori, il genitore che accompagnerà il figlio minore dovrà presentare allo sportello la dichiarazione di assenso all’espatrio del genitore assente con allegata una fotocopia della carta di identità dello stesso.

Il costo della Cie è di euro 22,21 (in contanti – no bancomat) ed è necessario munirsi di ticket opzione tasto numero 3 (all’ufficio anagrafe di via Fratelli d’Italia).

Ulteriori informazioni sul rilascio della carta d’identità elettronica e alle modalità di prenotazione del servizio sono disponibili sul sito istituzionale (https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/il-comune/guida-ai-servizi/guida-servizi-demografici/anagrafe/8995-carta-d-identita-elettronica).