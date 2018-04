Si sente male in comune: salvato dal defibrillatore appena donato

Appena donato e subito utilizzato. È stato davvero un dono provvidenziale quello fatto dalla società Varese Professional Group al Comune di Varese.

Proprio questa mattina, attorno alle 8.30, un uomo si è accasciato al suolo vittima di arresto cardiaco. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente: sono intervenuti alcuni dipendenti comunali che hanno praticato il massaggio cardio polmonare, finché allo stesso Sindaco Paolo Galimberti è venuta in mente la presenza di quella macchia che, di lì a poche ore, avrebbe ricevuto ufficialmente in dono alla città.

Detto fatto, il defibrillatore è entrato in funzione e il cuore ha ripreso a funzionare. Intanto sono sopraggiunte ambulanza e automamedica: l’uomo di 58 anni è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Varese dove è stato ricoverato in emodinamica.

Anche ieri, il passaggio fortuito di un’ambulanza dotata di defibrillatore ha di fatto salvato la vita a un ciclista di 77 anni che stava percorrendo la strada da Tradate a Gorla. Il cuore ha iniziato a fibrillare e poi si è fermato: l’intervento congiunto del massaggio cardiaco e del defibrillatore hanno permesso di recuperare il cilclista poi trasportato in ospedale.

Due casi in due giorni mettono in luce l’importanza della presenza di questi macchinari che, se usati nei primi 5 minuti dall’arresto cardiaco possono davvero fare la differenza.

Il Comune di Varese ha avviato una collaborazione con l’azienda Varese Professional Group per dotare i rioni più distanti dall’ospedale di DAE. Dopo quello collocato alla Rasa, l’amministrazione sta valutando dove disporre il nuovo macchinario.