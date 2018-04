Si torna a correre con il “Piede d’Oro”: appuntamento a Gazzada Schianno

Il calendario del circuito podistico del “Piede d’Oro” ha osservato un paio di domeniche di stop ma è ora pronto a richiamare al via tutti i suoi affezionati partecipanti.

Domenica 8 aprile si riprende a correre con l’appuntamento di Gazzada Schianno, la 13a edizione della “Corri con noi per la vita” organizzata dal locale gruppo podistico con finalità benefiche. L’evento serve infatti a sostenere l’attività del Comitato Stefano Verri, la onlus molto conosciuta sul territorio che si occupa di lotta alla leucemia.

La zona di partenza e arrivo sarà posizionata a Villa De Strens, sede del palazzo comunale. Il programma prevede il minigiro per bambini (di circa 800 metri) a partire dalle 9.10; i partecipanti al percorso lungo di 10 Km (si snoda tra i centri di Gazzada e Schianno ma anche in alcune zone panoramiche e lontane dall’abitato) e al medio di 4 Km prenderanno il via alle 9,30. Dopo l’arrivo sarà assicurato il ristoro per tutti.