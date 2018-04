Sicurezza sulla strada: perché il casco da moto è indispensabile

Indossare il casco non è semplicemente un obbligo di legge, ma è prima di tutto una misura di sicurezza indispensabile per chi è alla guida (e per il passeggero).

Secondo i dati Istat relativi agli incidenti stradali, nel 2017 questi sono diminutivi del 4,2%, ma sono aumentati quelli di motociclisti e ciclisti.

Le cause sono da ricercare nell’eccesso di velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e nell’uso di telefono cellulare alla guida.

Questi dati non fanno altro che confermare che i caschi moto sono un elemento fondamentale per la sicurezzadi chi si trova a guidare una due ruote e del passeggero. Anche perché c’è da considerare che ci si deve tutelare dal mancato rispetto del codice della strada, ma anche dalla distrazione di chi troviamo sulla strada.

Tra le principali misure di prevenzione degli incidenti stradali insieme al divieto di guidare sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, c’è anche quello di indossare il casco, le cinture di sicurezza e i seggiolini per bambini, se ci troviamo in auto.

Indossare il casco permette anche di ridurre la gravità delle lesioni e delle conseguenze causate da un incidente stradale.

Come scegliere il casco giusto

Proprio per la sua importanza sulla strada quando ci troviamo alla guida di una moto, la scelta del casco (il cui utilizzo è regolato dall’art. 171 del Codice della Strada) deve essere fatta con criterio e attenzione. In questo caso l’elemento risparmio deve essere messo da parte per lasciare spazio alla sicurezza che è l’unico dettaglio che deve interessare. Un casco che non risponde alle proprie esigenze e a quelle della sicurezza su strada è un oggetto inutile.

I caschi moto devono sempre essere omologati, questa è la prima regola. Se non è omologato è soggetto a sequestro e confisca.

La scelta ricadrà su uno dei modelli esistenti in commercio che di dividono in integrale, Jet, Demijet, modulare.

Il casco integrale come si può intuire dal nome, copre tutta la testa e ha una visiera mobile. Il Jet non copre la parte inferiore del viso, lasciando scoperte mascelle e mandibola.

Il Demi jet non copre le guance.

Il casco modulare permette al motociclista di spostare o rimuovere la mentoniera.

Anche se gli altri modelli permettono maggiore afflusso di aria, il casco integrale offre ancora la protezione più elevata.

Una misura per ogni motociclista

Come per qualsiasi altro oggetto che deve calzare alla perfezione, anche i caschi moto hanno una misura perfetta per ogni motociclista.

La giusta misura si può prendere misurando con un centimetro da sarto la circonferenza della testa, appena sopra alle sopracciglia. Una volta a conoscenza di questa elemento sarà più facile fare la scelta giusta.

Il consiglio da seguire sempre è quello di non acquistare mai un casco senza conoscere la misura precisa della circonferenza cranica, perché un casco che non calza perfettamente sarà un casco inutile e per niente sicuro. Oggetti che non rispettano dettagli fondamentali come la taglia, non faranno altro che peggiorare la situazione in caso di incidenti stradali anche non gravi.