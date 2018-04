Il fotoclub Il Sestante di Gallarate ospita venerdì 20 aprile una serata con Sandro Iovine e Gianfranco Ferraro (foto d’archivio).

Il titolo è “Il signor Sindaco e la città futura”: con un video multimediale realizzato all’interno del corso di perfezionamento in Linguaggio e lettura delle immagini tenuto da Sandro Iovine presso FPschool.

Il progetto di Ferraro – sviluppato anche con una mostra fotografica – ha ottenuto fin dall’inizio un grande successo che lo ha portato in precedenza a essere presentato a Milano presso la Fondazione Francesco Messina, a Lodi, nell’ambito del Festival della Fotografia Etica 2016, alla 15a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, a Vibo Valentia nell’ambito del Tropea Festival Festival Leggere&Scrivere 2016 e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Vienna

Narrata come una favola – ma è una storia vera – da Gianfranco Ferraro ” Il signor Sindaco e la Città futura “, descrive il lavoro svolto da Domenico Lucano ( sindaco del comune di Riace, incluso dalla rivista Fortune tra i cinquanta leader più influenti al mondo del 2016) per la rinascita del comune calabrese di Riace, in provincia di Reggio Calabria, che ha accolto e inserito nel tessuto sociale migranti provenienti da oltre venti paesi, realizzando un modello di integrazione funzionante e sostenibile.