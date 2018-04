Silent Disco, un successo. Stasera si replica al Museo del Tessile

Un’affluenza di pubblico oltre ogni più rosea previsione quella registrata nelle serate di venerdì e sabato per l’attesissimo ritorno della Silent disco, La Grande Festa Silenziosa, il fortunato format realizzato dall’Associazione Culturale Le Officine.

Nello storico Museo del Tessile infatti a centinaia hanno ballato fino a tardi con le speciali cuffie wireless, ascoltando differenti generi musicali mixati contemporaneamente dai dj su tre canali differenti, nel totale rispetto della quiete pubblica.

Per i ragazzi e ragazze de Le Officine organizzatori e promotori dell’evento “è sempre un emozione indescrivibile, il pubblico di Busto Arsizio ci segue da anni e come sempre si conferma come uno dei migliori della nostra Silent Disco.”

La Silent Disco al Museo del Tessile replica un’ultima volta questa sera (domenica) dalle 21.00, in caso di maltempo la festa sarà sempre garantita al coperto!