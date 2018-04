Silighini commemora “i martiri della Rsi”

«Martiri ed eroi, caduti durante le rappreseglie comuniste». A commemorarli, domenica 22 aprile, è stata una delegazione de “L’Italia che verrà”, guidata dall’ex candidato sindaco di Saronno Luciano Silighini Garagnani.

In particolare Silighini è andato a «rendere omaggio a Osvaldo Valenti e Luisa Ferida», i due attori «trucidati dai partigiani su ordine diretto di Sandro Pertini».

Valenti e Ferida erano frequentatori di Villa Triste, famigerato luogo dove a Milano la Banda Koch torturava antifascisti di ogni fede politica, sospetti collaboratori dei partigiani o semplici oppositori del regime nazifascista. Ferida e Valenti frequentavano la villa ed erano quantomeno a conoscenza delle torture: la fucilazione fu autorizzata dal CLN Alta Italia, che riuniva tutti i partiti antifascisti (socialisti, comunisti, liberali, democristiani). A carico di Ferida non sono poi emersi elementi certi, mentre più chiara era la responsabilità personale di Valenti, che era un ufficiale della X MAS della Rsi, la formazione che, nel Nord Italia occupato, operava a fianco dei nazisti, avendo usurpato il nome della legittima squadra d’assalto navale della Regia Marina (quest’ultima continuò a operare al Sud, al fianco degli Alleati).

«Il 25 aprile come ogni anno ci recheremo in Chiesa – continua Silighini – per pregare in ricordo anche dei partigiani bianchi uccisi dalle bande partigiane comuniste perché si rifiutarono di collaborare con loro nel nefasto tentativo di legare il destino d’Italia all’oblio sovietico di Stalin».