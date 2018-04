Silighini organizza un presidio contro lo sdoppiamento del campo nomadi

Nuova forte presa di posizione con lo spostamento di 4 piazzole del campo nomadi di via Deledda in via Grandi. A dare l’annuncio della prossima iniziativa l’ex candidato sindaco Luciano Silighini Garagnani: “In data odierna abbiamo protocollato ai comandi di polizia di Saronno e Gerenzano la richiesta di autorizzazione per svolgere una manifestazione Venerdì 4 Maggio alle 20.30 tra Via Grandi a Saronno e Via Battisti a Gerenzano contro la decisione del Sindaco saronnese della Lega Nord Alessandro Fagioli di costruire in mezzo alle case dei cittadini un campo nomadi”.

Diversi i temi su cui, il fondatore della lista l’Italia che verrà punta il dito: “Il campo che ospiterà 4 famiglie per scelta del sindaco leghista sarà pagato coi soldi del Comune ovvero coi soldi di tutti i cittadini. Avrà un costo di 40 mila euro a cui si aggiungeranno le spese delle bollette,delle utenze e della manutenzione. Tutto soldi tolti ai cittadini e dati a questo campo nomadi. Questa è la Lega Nord che con Salvini parla di ruspe e a Saronno costruisce campi zingari?”.

Da queste considerazioni arriva la decisione di scendere in piazza: “Saremo al fianco dei cittadini di Saronno e Gerenzano – conclude Silighini – e del loro sacrosanto diritto a vivere sereni a casa propria,in quelle case comprate a fatica o per le quali col sudore del proprio lavoro o della propria pensione pagano regolarmente l’affitto. Senza bandiere di partito ma con la rabbia nel cuore invitiamo i cittadini a scendere in piazza con noi venerdì 4 maggio”.