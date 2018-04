So.Fo.Ra. da oltre trent’anni veste chi lavora

Da oltre trent’anni, l’azienda sestese So.Fo.Ra veste lavoratori, apprendisti e anche i piccoli studenti. L’attività e il punto vendita di via Gramsci 20, gestiti con passione da Elena Bonora e dalla mamma Mariangela Ghiselli, sono un punto di riferimento del Basso Verbano per chi necessita di abbigliamento da lavoro. https://www.soforasas.com/offerte-del-mese

«La nostra attività – spiega la titolare, Elena Bonora – fornisce in particolare abbigliamento professionale, alberghiero e antinfortunistico. Vestiamo cuochi, personale d’albergo, camerieri ma anche i professionisti del settore medicale, le educatrici degli asili, estetiste e parrucchieri e chi ha bisogno di abbigliamento antinfortunistico di ogni genere. Ci piace dire che “per chi lavora abbiamo tutto”».

L’abbigliamento professionale deve avere delle caratteristiche particolari? «Sì perché ogni tipologia di lavoro ha esigenze diverse: cerchiamo per questo di offrire la massima qualità e la possibilità di scegliere tra un ricco assortimento di capi quello che meglio si addice alle proprie necessità. Ai nostri clienti offriamo anche la possibilità di personalizzare gli indumenti con il proprio nome o logo, ricamati o con stampa. I nostri prodotti sono realizzati con tessuti resistenti ma anche comodi e pratici da indossare».

Ma come si sceglie la divisa perfetta? «Abbiamo un sito internet dove è possibile consultare il catalogo dei nostri prodotti, dai cappelli da chef ai camici dei medici. È possibile acquistare online o passare in negozio per provare di persona e scegliere l’indumento e l’attrezzatura adeguati».

Il punto vendita è aperto al pubblico e serve sia le aziende che i privati senza partita Iva. Tra i clienti, oltre ai lavoratori, ci sono anche gli studenti, di tutte le età: dagli allievi degli istituti professionali (per i quali sono previste alcune promozioni) ai bambini e ragazzi che frequentano scuole dove è richiesto di indossare un grembiule. Anche in questo caso, per chi vuole, è possibile aggiungere il nome o la personalizzazione che più si preferisce».

