Soffre, suda e traballa. E alla fine la Openjobmetis vince ancora

Vincere era fondamentale, e vittoria è stata per la Openjobmetis, capace di superare anche l’ostacolo Brindisi, all’apparenza il più semplice in questa esaltante volata playoff, ma nella realtà duro come l’ebano per una Varese stanca e meno solida di altre volte. Vincere era fondamentale perché dagli altri campi stavolta non sono arrivati regali, anzi: Sassari ha sbancato Avellino, Cremona ha battuto Brescia, la Virtus si è ripresa a Pistoia. Insomma, i due punti erano più necessari che mai, e pazienza se la lancetta della riserva ha fatto segnare un “rosso” pesantissimo.

Varese ha trovato ugualmente la benzina necessaria a incanalare la partita nella propria direzione, aggrappandosi a due monumenti come il Cain e l’Avramovic di stasera, spremendo il più possibile da Dimsa e Natali, sfruttando la sapienza di Vene e i rari sprazzi di Larson. Insomma, i biancorossi hanno ottimizzato le risorse a propria disposizione e, pur tremando per la rimonta finale dei salentini trascinati da Smith (fortuna che non si sia svegliato prima), hanno tagliato il traguardo per primi.

Fondamentale la difesa, come ha sottolineato Caja nel dopo gara: «Quando hai dei valori e dei meccanismi a cui fare riferimento, passi indenne anche serate difficili in attacco». Nulla di più vero: quando la Openjobmetis ha dovuto girare la partita ha iniziato da dietro, stringendo le maglie sul finire del secondo periodo e ingabbiando Brindisi nel terzo quarto, trovando così nuova fiducia anche dal punto di vista offensivo. Il +12 guadagnato in quei frangenti è stata la conferma che, anche traballando, si poteva vincere e così è stato. Ma Varese non ci sta a passare per bollita. «Non ci sono problemi di tenuta – garantisce Caja – solo una settimana anomala per il caldo e perché non ci siamo allenati qui a Masnago». E se lo dice lui, dopo sette vittorie consecutive, non possiamo che crederci.

OPENJOBMETIS VARESE – HAPPY CASA BRINDISI 69-65 (8-13, 25-27; 49-37)

VARESE: Larson 10 (3-5, 1-4), Avramovic 21 (5-10, 1-5), Okoye 4 (2-5, 0-5), Vene 7 (2-4, 1-2), Cain 17 (8-10); Natali 6 (1-2 da 3), Tambone (0-1, 0-1), Delas 2 (1-1), Ferrero (0-3), Dimsa 2 (1-2, 0-1). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

BRINDISI: Giuri 6 (0-3, 2-8), Suggs 7 (3-8, 0-3), Smith 16 (3-5, 2-4), Tepic 8 (4-7, 0-5), Lydeka 8 (3-7); Mesicek 16 (3-4 da 3), Cardillo (0-1 da 3), Iannuzzi 4 (1-5). Ne: Sirakov, Donzelli. All. Vitucci.

ARBITRI: Baldini, Borgioni, Calbucci.

NOTE. Parziali: 8-13, 25-27; 49-37. Da 2: V 22-41, B 14-35. Da 3: V 4-20, B 7-25. Tl: V 13-17, B 16-22. Rimbalzi: V 46 (10 off,, Cain 12), B 34 (7 off., Lydeka 7). Assist: V 15 (Avramovic, Vene 3), B 11 (Suggs. Smith, Giuri 3). Perse: V 16 (Avramovic, Cain 3), B 12 (Smith 4). Recuperate: V 8 (Avramovic, Vene, Okoye 2), B 8 (Smith 3). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 4.694. Incasso: 63.175.