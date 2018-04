Sold Out per Arturo Brachetti al Galleria

Un’artista di fama internazionale sul palcoscenico del Teatro Galleria: venerdì 27 aprile Arturo Brachetti porterà in scena “Solo”. Dopo cinque anni di collaborazioni, l’artista torna in scena con uno spettacolo di cui è l’unico protagonista: Brachetti presenta 50 nuovi personaggi e il meglio delle discipline artistiche in cui eccelle, come ombre cinesi, chapeaugraphie, sand painting e laser design.

E il pubblico del Teatro Galleria risponde con una serata sold out. Considerato il grande maestro del trasformismo internazionale, Arturo Brachetti ha iniziato la sua carriera a Parigi, città nella quale ha riportato in auge l’arte del trasformismo. Da qui ha preso il via un’esperienza artistica che lo vede uno dei pochi artisti italiani riconosciuti in tutto il mondo. Trai i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Molière (Francia) e il Laurence Olivier Award (Regno Unito). Nel 2014 viene insignito del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Brachetti è oggi anche regista e direttore artistico.

In Italia e all’estero ha diretto spettacoli e concerti oltre che commedie e musical di successo. Tra tutti spicca il rapporto “storico” e speciale con Aldo, Giovanni e Giacomo, di cui è il regista teatrale sin dagli esordi. Lo spettacolo, in programma venerdì 27 aprile, avrà inizio alle 21.