Sole e caldo, è davvero primavera

Non fate caso alle nuvole che passeranno sopra il nostro weekend qui, nel Varesotto: non ci rovineranno la “festa”.

Anche perché la temperatura si alzerà, sino a toccare, in alcuni momenti della giornata i venti gradi.

Entriamo nel dettaglio leggendo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

Oggi, venerdì 6 aprile, il clima sarà soleggiato e mite con alcuni banchi nuvolosi più estesi in serata lungo le Prealpi.

Sabato 7 aprile: in parte soleggiato con annuvolamenti irregolari su Piemonte e lungo le Prealpi più estesi al mattino. Qualche nuvola di passaggio anche sulla pianura in serata. Asciutto. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Domenica 8 aprile: perlopiù soleggiato. Dal pomeriggio nuvoloso sul Piemonte e via via anche sulla Lombardia occidentale ma probabilmente asciutto. Qualche pioggia solo sul Piemonte.