Spaccio di marijuana, subito a processo

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Gallarate, passando in via Curioni (zona oltreferrovia), ha notato un giovane straniero che alla vista della Volante ha allungato il passo nel tentativo di sottrarsi al controllo dei poliziotti.

Gli operatori pertanto hanno seguito l’uomo fermandolo subito dopo: sottoposto a perquisizione personale, aveva addosso dieci dosi di marijuana.

L’uomo, venticinquenne nigeriano, richiedente asilo, già denunciato dal Commissariato di Gallarate per un fatto analogo, è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio. È ora in carcere, il sostituto Procuratore di Busto Cristina Ria ha chiesto il giudizio per direttissima.