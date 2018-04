Spaccio nei boschi di Carnago, i cittadini pensano alle ronde

Sono stati momenti di autentica paura quelli vissuti la sera del 4 aprile da una ragazza di 20 anni nel bosco tra Carnago e Gornate Olona, all’interno del parco Rto, quando un gruppo di spacciatori che operano in quella zona (nella foto la loro postazione, ndr) ha cercato di fermarla mentre viaggiava a bordo della sua auto in via Enrico Fermi.

La giovane ha subito chiamato i carabinieri che sono intervenuti rapidamente da Tradate e hanno smantellato la postazione che si erano creati tra le piante del parco. La giovane, infatti, sarebbe passata con la sua auto nel momento sbagliato e cioè mentre alcuni uomini stavano rifornendo (sembrerebbe di cibo, ndr) i due spacciatori che stavano operando in quel momento.

Il gruppetto avrebbe tentato di fermare l’auto ma la ragazza ha avuto il sangue freddo di non fermarsi e chiamare le forze dell’ordine.

I cittadini di Carnago cominciano a reagire a questa situazione che sta degenerando. Alcuni di loro stanno organizzando delle passeggiate nel bosco per fare pressione sugli spacciatori che si stanno prendendo, uno dopo l’altro, tutti i boschi della provincia da Uboldo a Montegrino: «È una situazione insostenibile – commenta un residente della zona che ha scritto a Varesenews – le forze dell’ordine fanno quello che possono e quando riescono a portarne via qualcuno ne arrivano subito altri e tre ore dopo il blitz lo spaccio riprende».