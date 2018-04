Spaccio, un arresto a Malnate

Nel corso di un servizio volto alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti ed in esecuzione di una serie di perquisizioni locali delegate dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri del Comando Stazione di Malnate hanno arrestato un 26enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti di Polizia specifici in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare i Militari dell’Arma, in seguito ad una mirata attività info – investigativa, hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio del disoccupato malnatese, rinvenendo ben occultate all’interno di uno stipetto della cucina dell’abitazione, in mezzo a pacchi di pasta e altri generi alimentari, 190 grammi circa di marijuana, 20 grammi di hashish, 20 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio, 3 coltellini sporchi e un bilancino di precisione verosimilmente utilizzati per il taglio della sostanza stupefacente. Il tutto posto sotto sequestro dai Militari dell’Arma.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, collocato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.