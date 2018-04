STEMintheCity coinvolte anche le Fondazione Milano Scuole Civiche

Fondazione Milano Scuole Civiche partecipa a #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano che affronta il tema del divario di genere nel campo delle materie scientifiche.

Cinque gli incontri proposti dal 10 al 13 aprile 2018 che coinvolgono la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Dibattiti, workshop, incontri e proiezioni che si collocano nell’ambito di “STEM-A” il nuovo focus che aggiunge la “A” di “Arts” accanto all’acronimo STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) per mostrare quanto la tecnologia sia oggi fondamentale anche nelle professioni artistiche e creative.

10 aprile 2018 ore 15.30-17.30

Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli

via F.Carchidio 2 Milano

ingresso gratuito

iscrizioni info_lingue@fondazionemilano.eu

Workshop di traduzione automatica a cura di Gabriele Galati

Serviranno ancora i traduttori umani? L’automatizzazione della traduzione renderà superflui i traduttori? Probabilmente no, o quanto meno non nel futuro prossimo. Tuttavia si svilupperanno nuove modalità che richiederanno nuove conoscenze e competenze. Alcune di queste saranno alla base del lavoro proposto durante il workshop condotto da Gabriele Galati, docente di informatica applicata alla traduzione, traduzione assistita e tecnologie per la traduzione.

10 aprile 2018 ore 16.30-18.30

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti in collaborazione con Università degli Studi di Milano

Aula G22, Università degli Studi di Milano

via Golgi 19

Epigenetica: come il nostro corpo memorizza il mondo

incontro e proiezione

Gli studenti della Civica Scuola di Cinema e il Progetto Bandiera Epigenomica (EPIGEN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme per raccontare i segreti dell’epigenetica. “Epigenetica – Come il nostro corpo memorizza il mondo” è un documentario di divulgazione scientifica, pensato in particolare per un pubblico giovane. È il primo documentario italiano su un settore della ricerca biologica in costante ascesa. Al termine della proiezione e dopo i saluti istituzionali dell’Università degli Studi di Milano, si terrà un incontro con:

Laura Zagordi, Direttore della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti; Paolo Turro, Regista; Noemi Punelli, Sceneggiatrice; Dott. Nicolò Caporale, Dott.ssa Ilaria Galasso (Istituto Europeo di Oncologia).

11 aprile 2018 ore 15.30

Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli

via F.Carchidio 2 Milano

ingresso gratuito

iscrizioni info_lingue@fondazionemilano.eu

Tavola rotonda: Traduzione umana o traduzione automatica neurale?

Le reti neurali artificiali sono una tecnologia informatica che imita le reti neuronali biologiche del sistema nervoso e del cervello umano, e sono in grado di acquisire ”esperienza”. La traduzione automatica neurale per molti rappresenta l’occasione del definitivo abbattimento delle barriere linguistiche che ostacolano i traffici, i commerci e la comprensione globale. Per altri, l’avverarsi dell’incubo di una tecnologia che minaccia l’esistenza e la sussistenza di centinaia di migliaia di traduttori. Il tema sarà affrontato nella tavola rotonda con:

Hellmutt Riediger, docente presso la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli e presso la Zurich University of Applied Sciences

Gabriele Galati, docente presso la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli

Claudio Negri, Way2Global

12 aprile 2018 ore 15.00-17.00

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

via Stilicone 36, Milano

ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria

per iscriversi scrivere a k.maggioni@fondazionemilano.eu

Produzioni musicali per l’audiovisivo e nuove tecnologie presentazione

Durante l’incontro verranno illustrate le principali tecniche e le tecnologie utilizzate nella produzione musicale per l’audiovisivo. Particolare attenzione sarà prestata agli strumenti virtuali e ai software utilizzati. Saranno anche presentati spezzoni tratti da produzioni musicali realizzate per audiovisivi della scuola di cinema.

13 aprile ore 2018 ore 15.00

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti in collaborazione con Politecnico di Milano

Aula De Donato, Politecnico di Milano

Piazza Leonardo da Vinci, 32

ingresso gratuito con iscrizione qui

Risvegli

incontro e proiezione

Documentario scientifico (durata 22 minuti) realizzato dagli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, sulle tecniche di restauro utilizzate per dare nuova vita al patrimonio custodito all’interno dei depositi della GAM realizzato in occasione della mostra “100 anni. Scultura a Milano 1815-1915. La proiezione sarà accompagnata da un incontro con gli autori, per raccontare la genesi dell’idea e lo sviluppo del lavoro. All’incontro saranno presenti:

Donatella Sciuto, Prorettore del Politecnico di Milano

Laura Zagordi, Direttore della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti

Sara Goidanich, Ricercatrice, Politecnico di Milano

Gaetano Maria Mastrocinque, Regista del documentario

Valeria Castaldi, Sceneggiatrice del documentario