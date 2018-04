Storia, ambiente e tradizioni di Monteviasco

Venerdì 6 aprile alle ore 21 presso il Punto di Incontro a Maccagno – Inaugurazione della mostra fotografica di Maurizio Miozzi con il patrocinio del CAI-Luino Monteviasco – Storia-Ambiente-Tradizioni.

Un piccolo paese aggrappato alla montagna in Val Veddasca, tante case vicine una alle altre, per arrivarci non c’è la strada ma solo una mulattiera e da qualche anno una funivia. In questo luogo fuori dal tempo quanta storia, quante tradizioni, quanta fatica si intrecciano in un ambiente incontaminato. Tutto questo raccontato per immagini dall’autore della mostra.

La mostra rimarrà aperta dal 7 al 12 aprile 2018 il sabato e la domenica dalle 17 alle 19.

Ingresso Libero