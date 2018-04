Tra storia e intelletto, inizia il Festival dei Curiosi

Il Festival dei Curiosi sta per entrare nel vivo. Nel prossimo fine settimena sono in programma i primi due eventi, entrambi ospitati in quel luogo immerso nel verde e ricco di storie e arte che è Villa Monte Morone, a Malnate.

Venerdì 4 maggio, alle 20.30, Magdi Cristiano Allam presenterà il suo libro Io e Oriana, pubblicato nel 2016, a dieci anni dalla morte di Oriana Fallaci. L’autore ha sentito il dovere di raccontare un’esperienza estremamente significativa della sua vita che, da un lato, gli ha donato una straordinaria soddisfazione intellettuale e interiore, dall’altro è stata un fattore vitale per la rivisitazione delle sue scelte di fondo, culminando nell’adesione alle idee di Oriana.

Domenica 6 maggio alle 17.30, invece, sarà il prof. Alessandro Barbero ad incantare letteralmente il pubblico con la sua straordinaria abilità narrativa, coniugata alla sua profonda conoscenza della Storia. Prendendo spunto dall’uscita, nell’autunno del 2017, del suo libro Caporetto, il celebre storico e scrittore ci offre una nuova ricostruzione della battaglia e il racconto appassionante di un fatto storico che ancora ci interroga sul nostro essere una nazione.

Tutti gli eventi del Festival dei Curiosi sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno anche in caso di maltempo.