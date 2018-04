“Storie per tutti”, nuovo appuntamento alla Libreria Potere ai Bambini di Varese.

Nella libreria di via Robbioni 39 ci sarà l’appuntamento con un gruppo di cantastorie che con il patrocino del Comune di Bologna e del Centro Documentazione Handicap di Bologna sta proponendo ormai da alcuni anni la rassegna intitolata “Storie per tutti, letture ad alta voce acessibili”.

Storie per tutti è un progetto di letture ad alta voce accessibili per bambini dai 3 agli 8 anni. I “raccontastorie” sono un gruppo di persone disabili e non, con competenze nell’educazione, nella letteratura per l’infanzia, nell’illustrazione, nella musica e nel cinema, e portano avanti questo progetto in collaborazione con il Centro Documentazione Handicap di Bologna.

L’appuntamento a Varese alla Libreria Potere ai Bambini è per sabato 5 maggio alle ore 16.30: verranno offerte a tutti i bambini letture ad alta voce con diversi modi di leggere e di ascoltare. Le storie accompagnate dalla traduzione simultanea in Lingua dei Segni Italiana (LIS), saranno rappresentate attraverso diverse modalità (pupazzi, kamihibai, lavagna luminosa) e saranno accompagnate con la musica dal vivo.

L’ingresso ha un costo di 5 euro a bambino (l’accompagnatore è gratis) e occorre riservare il proprio posto contattando la libreria: info@potereaibambini.it / 0332 1692199. I posti sono limitati.