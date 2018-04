Fuori strada con l’auto, due bimbi a bordo

Sono tre le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima le 14 di oggi, mercoledì 4 aprile a Morazzone in via Caronno Varesino all’altezza del civico 31.

Una Opel Meriva guidata da una quarantacinquenne è uscita di strada abbattendo la recinzione di una casa e un segnale stradale. A bordo del veicolo anche due bambini, un ragazzino di 12 anni e una bimba di 6.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno oltre a due mezzi sanitari allertati dal 118: si tratta di un’automedica e un’ambulanza dell’Sos di Azzate.

Lievi le ferite riportate nello scontro, tutti codici verdi. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Varese.