Fuori strada con l’auto: in ospedale una donna di 31 anni

Incidente stradale questa mattina prima dell’alba a Gorla Minore.

Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 4 del mattino una vettura è uscita di strada in via Ambrogio Colombo, all’altezza del civico 58, ed è andata a sbattere contro un ostacolo.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 31 anni, ricoverata in codice giallo all’Ospedale di Legnano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Busto Arsizio e i Carabinieri della Compagnia di Saronno.