Stranieri irregolari, tre espulsioni

Nel corso dell’ultima settimana gli uomini dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese hanno dato esecuzione a 3 provvedimenti di espulsione emanati a carico di altrettanti cittadini extracomunitari rintracciati in posizione irregolare sul Territorio Nazionale.

Nella giornata di martedì, un cittadino marocchino, con precedenti per reati in materia di stupefacenti e di immigrazione, già raggiunto in passato da altri provvedimenti di espulsione, all’atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Varese, è stato accompagnato dagli agenti alla frontiera aerea di Malpensa, in esecuzione di un provvedimento di espulsione del Prefetto di

Varese.

Nella medesima giornata, in sinergia con i Carabinieri, è stata eseguita invece l’espulsione di un altro cittadino marocchino. L’uomo, anch’egli con numerosi precedenti per reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, si trovava in regime di detenzione domiciliare a Fagnano Olona: a pena espiata, è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione amministrativa e accompagnato

dai militari dell’Arma alla stazione aeroportuale di Bologna.

Nella giornata di venerdì, infine, un cittadino senegalese è stato accompagnato dagli agenti alla frontiera aerea di Malpensa. L’uomo, detenuto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, con precedenti per reati contro la persona nonché in materia di stupefacenti e di immigrazione, era stato espulso dall’Autorità Giudiziaria a titolo di misura alternativa alla detenzione.