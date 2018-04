Street Food Parade, appuntamento in Piazza Primo Maggio

Appuntamento con la Street Food Parade il 13, 14 e 15 aprile. La manifestazione si terrà in Piazza Primo Maggio, proprio accanto allo storico Castello Visconteo, un’ampia area facilmente accessibile e ricca di numerose aree parcheggio nelle immediate vicinanze. Gli orari di apertura saranno dalle 18.30 alle 24.00 di venerdì 13 aprile, mentre per sabato 14 e domenica 15 dalle 11.00 alle 24.00.

Per l’occasione saranno presenti venticinque Food Truck da tutta Italia, per offrire una panoramica dei sapori della tradizionale cucina di strada del nostro paese, rivisitati e impreziositi con il tocco unico dei nostri Chef su ruote. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Le Officine.

L’Ingresso sarà sempre libero per tutti, amici a quattro zampe compresi.