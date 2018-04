Street Food, che passione

Dietro al successo di una campagna di comunicazione ci sono diversi fattori. Nell’ambiente digitale conta la possibilità di gestire le informazioni sulle varie piattaforme.

Questa volta parliamo dello Urban & Lake Street Food Festival, una manifestazione realizzata da Chocolat Pubblicità, che raccoglie il consenso di centinaia di persone, che affollano la piazza per assaggiare una delle tante specialità dei caratteristici Food Truck che propongono il miglior cibo di strada da tutta Italia e internazionale.

Un vero e proprio progetto di comunicazione a 360 gradi, che vede Varesenews media partner dell’iniziativa, un percorso che inizia in occasione della tappa di Varese, la prima del 2018 e proseguirà per tutta l’estate.

L’articolo di presentazione dell’evento, in un solo giorno è stato letto da oltre 7.000 persone e condiviso 161 volte su Facebook. Ad incrementarne la visibilità, il post Facebook che in meno di un giorno ha raggiunto circa 14.300 persone ed è stato più volte condiviso.

Il resoconto della conferenza stampa, accompagnato anche da un video, è stato letto da oltre 2.400 persone e ha avuto diverse condivisioni a Facebook. Anche in questo caso il post Facebook in meno di un giorno ha raggiunto oltre 30.000 persone con il solo video visionato da oltre 9.600 persone.

Non poteva mancare la pubblicazione nella nostra Agenda Eventi, punto di riferimento per diffondere le proposte per il tempo libero e ancora di più la menzione nell’appuntamento del venerdì, “Cosa fare nel weekend“.

E a chiudere il cerchio, una pagina tag dedicata, utile per raccogliere e trovare facilmente tutte le informazioni relative all’argomento e ancora di più efficace per dare una spinta al proprio posizionamento in termini SEO.