Stucco veneziano a Milano protagonista anche del Salone del Mobile 2018

Esistono stili intramontabili e resi preziosi dalla manualità delle aziende nostrane, come lo stucco veneziano che a Milano è anche uno dei protagonisti del Salone del Mobile 2018.

Questa tecnica, infatti, è ancora molto apprezzata da tantissimi produttori, e anche da una clientela sempre più vasta, che ricerca non solo la bellezza a livello estetico, ma anche l’affidabilità dal punto di vista dei materiali utilizzati e della realizzazione dell’opera.

Proprio per questi motivi, lo stucco veneziano realizzato da Easyprof è stato scelto da molte aziende che stanno prendendo parte al Salone del Mobile di Milano nell’edizione 2018.

Lo stucco veneziano, da Milano al resto del mondo con Easyprof

Per poter realmente apprezzare lo stucco veneziano, e le sue caratteristiche, sarà necessario iniziare a comprenderne le sue origini, davvero antichissime. Questa tecnica decorativa, che è uno degli elementi di punta per Easyprof, risale infatti a più di 5 mila anni fa.

Ancora oggi questa finitura è molto apprezzata e consente di conferire una particolare raffinatezza ad ogni tipo di ambiente e di elemento d’arredo, dando luce e preziosità agli spazi.Easyprof può vantare una particolare conoscenza in merito all’utilizzo e all’applicazione dello stucco veneziano e anche di altre tecniche decorative.Questo perché questa azienda ha voluto specializzarsi soprattutto in quelle che sono le decorazioni murali materiche, continuando a proporle anche in periodi nei quali l’arte della manualità è stata spesso poco apprezzata.

Le qualifiche del team Easyprof sono molteplici, e possono essere confermate dalle aziende che hanno scelto lo stucco veneziano a Milano per la realizzazione delle proposte esposte al Salone del Mobile 2018.

Lo stucco veneziano a Milano e in tutta Italia: le aziende che lo hanno scelto

Easyprof ha proposto lo stucco veneziano a molte aziende, e queste hanno dato fiducia a questo team specializzato nelle decorazioni.

Visitando il Salone del Mobile 2018 si potrà notare la sua presenza in molte finiture proposte da Fiam, un’azienda che fa dell’eleganza e della commistione tra moderno e antico il proprio punto di forza, tanto da arrivare anche a collaborare con designer provenienti da tutto il mondo. Grazie ad Easyprof molti mobili della Fiam oggi hanno un tocco di tradizione in più.

Anche la Cierre Imbottiti ha scelto di collaborare con Easyprof per la realizzazione di molte finiture di pregio, grazie alle quali i suoi mobili, conosciuti per le linee semplici ma di grande effetto, hanno potuto raggiungere il Salone del Mobile 2018.E per chi fosse interessato a vedere il lavoro di Easyprof applicato anche ad ambienti particolari, sarà possibile visitare anche il Salone internazionale del bagno, nel quale si troveranno i prodotti Falper, azienda che ha proprio collaborato con il team di specialisti di Easyprof.

Si può, quindi, affermare come il team di questa azienda, che fa del più piccolo particolare il proprio punto di forza, sia già stata scelta da veri professionisti dell’arredamento.E se aziende dalla fama internazionale hanno deciso di affidarsi adEasyprof, sicuramente anche voi potrete richiedere la loro consulenza per rendere più speciale la vostra casa.