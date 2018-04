Nell’ambito di “Resistenza è… Ieri oggi domani” promossa dall’Anpi di Sesto Calende e per il quarto anno consecutivo, si è svolta domenica 22 aprile l’escursione sui sentieri della Resistenza.

L’iniziativa, a cura dell’Anpi e con la collaborazione della sezione CAI di Sesto Calende, ha coinvolto 25 partecipanti. Il percorso è partito da Scareno – valle Intrasca, sulle tracce della Brigata Alpina Cesare Battisti, a suo tempo guidata da Armando Calzavara, il

mitico Comandante ARCA.

Durante l’escursione ci sono stati diversi momenti per ricordare, attraverso brani tratti dai libri storici di Nino Chiovini e di Giorgio Bocca, sia eventi significativi della lotta di Liberazione in Ossola, che la fortissima solidarietà che legava gli abitanti delle valli ai partigiani combattenti.

Il prossimo evento previsto a Sesto Calende per i festeggiamenti della Liberazione sarà martedì 24 aprile ore 20:30 in Sala Consiliare, dove ci sarà una conferenza storica del prof. Valerio Crugnola intitolata: “Le Resistenze europee. I casi di Grecia, Albania, Jugoslavia, Polonia e Francia”.