Sul lago Gavirate è sul pezzo: “Stiamo studiando soluzioni”

Qualche giorno fa la minoranza consiliare di Gavirate intervenne sulle condizioni delle acque del lago di Varese denunciando l’immobilismo degli enti sul tema. Non tarda ad arrivare la risposta da parte dell’amministrazione, per bocca dell’assessore Valeria Musco.

«Consigliere Lucchina, la invito a informarsi meglio prima di pubblicare certe dichiarazioni, dalle quali si evince chiaramente che lei non sa che il comune di Gavirate non solo era presente all’incontro del 12 aprile, ma presenzia agli incontri dall’Associazione Comuni Rivieraschi da 4 anni, fin dal primo incontro che ha dato inizio alla ripresa delle attività dell’associazione stessa, “ferma” da molti anni. La nostra partecipazione è più che attiva, lo saprebbe se si informasse, così come saprebbe che l’ACR stessa si esprime attraverso un Presidente, che si fa portavoce delle istanze di tutti i comuni. Se si informasse non parlerebbe di “nulla di fatto”, ma sarebbe al corrente di anni di incontri di approfondimento nei quali tutti gli amministratori dell’ACR hanno ascoltato esperti e studiato progetti dedicati al nostro lago, hanno chiesto e ottenuto che l’Osservatorio e la Provincia effettuassero gli studi necessari ai futuri interventi e relazionassero in merito. In proposito avrebbe potuto partecipare all’incontro del 12 aprile, ma non mi è parso di vederla tra i tanti amministratori attivamente e realmente impegnati per il lago. Questi sono i fatti, al di là di chiacchiere inutili e pretestuose».

Sul tema ha commentato anche il sindaco Silvana Alberio: «Per quanto poi riguarda le ipotetiche gelaterie è del tutto evidente per sua sfortuna, che noi riusciamo ad occuparci sia dell’uno che dell’altro…e ancora una volta dovrà farsene una ragione».