Sul palco di Comunità Giovanile un’ondata di metal e stoner rock

I Sinphobia tornano sul palco di Comunità Giovanile il 21 aprile. La band dopo essere stata sui palchi più importanti d’Europa, farà tappa a Busto con il loro ultimo lavoro. La band è un infuso tra death metal americano moderno e thrash metal old school, ad accompagnarli ci saranno gli Ego The Enemy, band giovanissima ma che sta gia facendo parlare di sè grazie alle sonorità Death Metal, Mathcore, Melodic Death Metal. Infine ci saranno anche i Begin to Breathe, un gradito ritorno, in sostituzione degli Infernal NightMare che non potranno essere presenti.

Il 24 aprile, invece, spazio alle sonorità stoner rock. I the Clamps faranno ascoltare il loro ultimo lavoro, “BLEND, SHAKE, SWALLOW” e tutte le loro influenze, dallo Stoner al Punk dal RocknRoll al Metal. Il trio milanese è un puro concentrato di energia e distorsione, in un vortice di grezzume ben suonato.

Ad aprire gli amici Last Call for the Road, che stanno promuovendo il loro ultimo lavoro “GREETINGS FROM THE OUTER SWAMPS, in attesa dell’imminente prossimo ep. Con loro ci aspettiamo un sano #GrooveMetal con influenze stoner e southern.