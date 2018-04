Mercoledì 25 aprile e domenica 6 maggio, alle ore 14.30, si terranno due speciali visite guidate storico-naturalistiche dal titolo “Sulle antiche vie per

Santa Maria del Monte”. Un vero e proprio viaggio nella storia e nella natura in compagnia delle GEV del Parco Regionale del Campo dei Fiori e delle guide di Archeologistics.

Durante le due visite, nate all’interno del progetto Varese4U, i partecipanti potranno percorrere gli antichi sentieri che permettevano ai pellegrini l’accesso a Santa Maria del Monte prima della costruzione del Viale delle Cappelle, raggiungendo così l’antica e originaria chiesa del IX-X secolo, l’attuale cripta.

Questo il programma completo per entrambe le date:

MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018

Sulle antiche vie per Santa Maria del Monte – sentiero 10 da Velate

Ore 14.30 ritrovo in Piazza della Chiesa di Santo Stefano a Velate

Durata della camminata: 1,30 ore e a seguire visita della Cripta (30 minuti)

Ritorno:

– a piedi, Sacro Monte – Viale delle Cappelle – Piazzale Montanari sentiero “10a” per Velate

– con i mezzi, Funicolare dal Sacro Monte – Linea C sino alla fermata dell’incrocio con Via Adige e quindi a piedi sino alla piazza della Chiesa di Santo Stefano

Adatto a famiglie e giovani

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe da trekking

Costo: 5 euro a persona

DOMENICA 6 MAGGIO 2018

Sulle antiche vie per Santa Maria del Monte – dalla Rasa

Ore 14.30 ritrovo presso il Villaggio Cagnola.

Durata della camminata: 2/2,30 ore circa; a seguire visita della Cripta (30 minuti)

Ritorno:

– a piedi, Sacro Monte – Viale delle Cappelle sino alla Quinta Cappella per continuare sul sentiero che da lì giunge sino alla Rasa (durata del rientro 1 ora circa)

– con i mezzi, Funicolare dal Sacro Monte – coincidenza Linea C sino a Piazzale Montanari e poi a piedi Oronco – Via Salve Regina – Sentiero “10c” per la Rasa

Adatto a persone allenate ed esperte

Consigliato abbigliamento sportivo, scarponi/scarpe da trekking e acqua (consigliate le racchette per la discesa)

Costo: 5 euro a persona

Ricordiamo che la prenotazione, fino a esaurimento posti, è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 366 4774873 – info@sacromontedivarese.it