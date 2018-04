Sulle strade di Francia con il cineforum delle Arti

Secondo appuntamento al Cineforum di primavera al Cinema delle Arti.

Giovedì 19 aprile alle ore 21 verrà proiettato il film vincitore del premio de L’Œil d’or al Festival di Cannes 2017 e candidato come Miglior documentario agli Oscar 2018: Visages, Villages di Agnès Varda e JR.

Film a quattro mani, quattro piedi e quattro occhi, nel corso del viaggio sarà sovente questione di sguardi, Visages, Villages è un documentario che reinventa il road movie, infilando strade oblique e misurando la Francia contemporanea. Visages, Villages è al principio la storia di un incontro tra Agnès Varda, autrice di Cléo, e JR, street photographer tenacemente indipendente che deve la sua reputazione ai collage giganteschi che incolla nel cuore delle metropoli, lontano dai musei di arte contemporanea. Franchi tiratori di generazioni differenti ma uniti dalla stessa passione per l’avventura creatrice fuori norma, dalla loro amicizia nasce l’idea di fare un film insieme. L’idea di un viaggio attraverso la Francia rurale perché la campagna offre una grande varietà di paesaggi, un rapporto diretto con la natura e l’ambiente, un territorio nuovo per JR, considerato artista urbano, un ritorno alle origini per Agnès Varda, la regista belga inclassificabile patriarca della Nouvelle Vague.

Introduzione e commento a cura del critico cinematografico Angelo Croci.

Presso la cassa del Cinema sono ancora in vendita le tessere, , senza dimenticare però che l’accesso ad ogni serata è aperto a tutti.