Suoni, colori e sapori di Agrivarese colorano la città

Agrivarese si conferma una grande festa per Varese e per la filiera dell’agricoltura in provincia. Grazie ai colori, ai suoni e ai sapori dei produttori varesini, anche per questa edizione 2018 si è registrato il tutto esaurito negli spazi allestiti nello splendido scenario dei Giardini Estensi e nelle diverse zone del centro cittadino arricchite da tante iniziative.

Migliaia le persone che hanno scelto di trascorrere una domenica all’insegna della bellezza e della qualità produttiva che caratterizzano la nostra agricoltura: «AgriVarese in città si è dimostrata ancora una volta la migliore rassegna per far avvicinare al più vasto pubblico la nostra agricoltura, con la sua attività e i suoi prodotti ad alta qualità – sono parole del presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi –. Una grande festa che ha richiamato, come sempre, una gran quantità di persone attratte dalla possibilità di entrare a contatto diretto col mondo agricolo. L’occasione per valorizzare la produzione agroalimentare varesina, che ci offre alimenti sani e di qualità, a provenienza certa e a basso impatto ambientale».

Una manifestazione, quindi, ad alto profilo: anche in questo 2018 AgriVarese in città si è confermata come l’evento che, in una singola giornata, richiama più pubblico nel centro di Varese, a beneficio dello stesso tessuto commerciale. Molte infatti anche le iniziative promosse con il coordinamento del Distretto Urbano del Commercio, così da rendere in questa domenica Varese una città attrattiva per i suoi abitanti come per tutti coloro che, nell’occasione, l’hanno raggiunta da altre località della Lombardia come pure dalla vicina dalla vicina Svizzera.

«Il nostro parco deve essere sempre così, pieno di famiglie e bambini. Non solo durante le grandi iniziative di successo come Agrivarese, o le altre in programma per la primavera e l’estate, ma tutti i giorni e tutti i weekend». E’ questo il commento entusiasta del sindaco Davide Galimberti «E’ un grande piacere vedere la nostra città così animata e festosa. In particolare è molto bello vedere famiglie e soprattutto bambini entusiasti passeggiare per le strade e per i Giardini Estensi, andare alla scoperta delle nostre eccellenze e godersi una giornata all’aria aperta tra tante iniziative e giochi per i più piccoli».

«Grazie ad Agrivarese abbiamo acceso i riflettori su un settore importante legato al mondo dell’agricoltura, della sostenibilità e dell’alimentazione – ha detto l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – Tutti temi centrali in una città come la nostra che possono creare uno sviluppo sostenibile e attento all’ambiente ma allo stesso tempo generare quei meccanismi virtuosi che possono favorire il settore del turismo e rendere ancora più attrattiva la nostra città. Come dimostra l’iniziativa Agrivarese accolta con grande entusiasmo da varesini e turisti».

Agrivarese è organizzato dalla Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale PromoVarese, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e in collaborazione con le associazioni di categoria.