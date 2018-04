“Tanti e diversi”, due laboratori per i più piccoli

Domenica 29 aprile la libreria Potere ai bambini di Varese sarà presente alla manifestazione Pontemagico 2018 con il laboratorio “Tanti e diversi”. Quanti sono i popoli sulla terra? Tanti e a prima vista tutti diversi. Eppure, al di là delle apparenze, siamo tutti parte della stessa famiglia.

Il laboratorio si terrà in due turni (ore 15.30 / ore 16.45) presso la Biblioteca comunale “Lidia Macchi”, in via Meneganti 2 a Lavena Ponte Tresa. Il laboratorio è adatto a bambini dai 4 anni in su. L’attività è gratuita ma occorre prenotare il posto contattando direttamente la Biblioteca ai seguenti recapiti: 0332 523394 / biblioteca.lpt@libero.it.