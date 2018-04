Il Team Ponti Cadrezzate Romeo festeggia il re del ciclocross

È una bella amicizia, quella nata tra un campione come Enrico Franzoi, ex iridato del ciclocross e punto di riferimento in Italia per questa specialità, e la piccola squadra giovanile varesina, team Ponti Cadrezzate Romeo.

Il team PCR, diretto da Rinaldo Ponti, sta facendo crescere giovani atleti dai 6 ai 14 anni, cercando di trasmettere la passione per il ciclocross, ma senza trascurare tutte le altre specialità, dalla pista alle gimkane. E proprio in occasione di una bella Gimkana, organizzata a Varese, presso il mini-autodromo La Valletta di Varese, Enrico Franzoi non ha voluto mancare, per abbracciare i piccoli atleti e fans, sebbene la manifestazione fosse a 300 chilometri da casa sua.

Enrico Franzoi ha ricevuto un trofeo, in occasione del quindicesimo anniversario del suo trionfo iridato (a Monopoli, nel 2003, categoria under 23; poi fu bronzo senior nel 2007), e una targa offerta da Maurizio Giovannella, grande appassionato angerese. La gimkana, invece, è stata una grande festa con più di cento miniciclisti al via: si stipulano anche gli ordini d’arrivo, ma in una prova di questo tipo a vincere è sempre e soprattutto lo sport sano e spensierato.