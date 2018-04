A teatro per aiutare la ricerca

La compagnia teatrale amatoriale de “I SognAttori”, impegnata sul territorio dal 1999, in collaborazione con il teatro Auditorium di Jerago, con il quale lavora in pianta stabile da ormai tre anni, è lieta di presentare una commedia in due atti di Claudio Settembrini dal titolo “Piccoli Cambiamenti”.

Appuntamento sabato 14 aprile alle 21. C’è l’occasione di vedere lo spettacolo, ma non solo: si tratta di una piacevole rappresentazione dallo sviluppo brillante, a tratti comica ma che tocca temi dal significato importante come l’amore e l’amicizia, ma soprattutto perché pagando un biglietto di soli 8€ potrete contribuire a dare un aiuto concreto.

L’incasso verrà infatti devoluto all’associazione “INSIEME AD ANDREA SI PUÒ-ONLUS “ di Jerago. L’associazione è Nata per dare una speranza in più di vita i bambini malati di leucemia. Dopo aver fatto tanto per aiutare la ricerca, in questo momento si sta impegnando per contribuire all’acquisto di apparecchiature molto importanti che potrebbero salvare la vita di questi bambini.

Forza, aiutaci a mettere insieme un bel gruzzolo, e allora si… sarà un grandissimo spettacolo!

www.liveticket.it/auditoriumjerago

www.insiemeadandreasipuo.org

www.isognattori.com

www.auditoriumjerago.it