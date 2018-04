A teatro con “Note per la ricerca” per battere la sclerosi multipla

Continua “Note per la Ricerca”, il progetto ideato da Marco Muraro, a fronte di una sua esperienza personale, e volto alla sensibilizzazione dei giovani sulla malattia, sui disagi motori e psicologici che questa comporta e sull’importanza di un impegno costante nel sostenere la Ricerca sulla Sclerosi Multipla.

I fondi raccolti tramite le iniziativa proposte vengono interamente devoluti all’Associazione Amici Centro Studi Sclerosi Multipla Onlus del reparto di Neurologia 2 dell’Ospedale di Gallarate. Di fondamentale importanza è il sostegno del dottor Giancarlo Comi, direttore della Ricerca Scientifica SM, del dottor Angelo Ghezzi, coordinatore della Ricerca Scientifica SM, e del dottor Mauro Zaffaroni, primario del reparto.

Grazie al sold out degli spettacoli del 13 aprile 2016 e del 3 maggio 2017 al Teatro OpenJobMetis (ex Apollonio) di Varese, è stato possibile acquistare apparecchiature di fondamentale importanza per i pazienti malati di Sclerosi Multipla e offrire diverse borse di studio per il personale medico del reparto.

Quest’anno “Note per la Ricerca” sostiene nuovi progetti di ricerca e diagnosi.

Per questo motivo, mercoledì 11 aprile al Teatro OpenJobMetis (ex Apollonio) di Varese si terrà uno spettacolo volto alla raccolta fondi da destinarsi interamente all’Associazione benefica sopraindicata. Sarà una serata molto divertente, con tanti ospiti fra i quali Aleandro Baldi, la Vocal Coach dei Big e cantante e musicista Jazz Danila Satragno e Vocal Care, il maestro Marco Falagiani, Fabrizio Vendramin direttamente da Italia’s Got Talent, il Gabibbo è il trasformista Luca Bergamaschi, Alessandra Ierse da “Zelig” e “Belli Dentro”, Margherita Antonelli da “Zelig” e “Colorado”, il comico Enrico Beruschi, Federica De Luca e Pole Passion Academy, la coreografa Alessia Roggeri e tanti altri per un mix di canto, musica, danza e comicità. Vi aspettiamo numerosi per sostenere tutti insieme la ricerca sulla Sclerosi Multipla!

Per i biglietti (costo 10€) contattare i seguenti numeri telefonici:

Danila – 339 8513617

Sergio – 339 8513618

Oppure rivolgersi alla biglietteria del teatro o a Molteni Musica Varese.