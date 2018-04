TEDxVarese torna in città, volete far parte dell’evento?

L’evento che ispira tutto il mondo portando idee che vale la pena diffondere torna finalmente a Varese con la sua seconda edizione carica di sorprese e novità. Il team organizzatore ha annunciato data, location e tema: TEDxVarese sarà sabato 16 giugno al Centro Congressi Ville Ponti e sul palco dell’evento saliranno 14 speaker che racconteranno la propria storia declinando il tema di questa edizione, che sarà “Quando immagini il futuro“. Da venerdì 27 aprile sarà possibile acquistare i biglietti sul sito della manifestazione.

Che cos’è un TEDx? Una conferenza locale organizzata sul modello di TED, quella ideata nel 1984 e che raduna ogni anno le migliori menti del pianeta per condividere le proprie idee. “Ideas worth spreading” (“Idee che vale la pena diffondere”) è infatti il motto di TED. Gli eventi TEDx sono esperienze uniche a cui poter partecipare dal vivo. Gli interventi vengono anche registrati in video e i contenuti sono poi diffusi sulle piattaforme di TED e seguiti da milioni di persone.

Agli eventi TEDx prendono la parola scienziati, innovatori, artisti, scrittori, esperti di tecnologia, medici, imprenditori innovativi e in generale persone anche comuni che abbiano un’idea di valore da raccontare.

Il team organizzatore di TEDxVarese rivelerà nei prossimi giorni i dettagli sugli speaker.

IL SITO DELL’EVENTO

Per questa edizione dell’evento, sono state annunciate grandi novità: per tutta la giornata del 16 giugno, Ville Ponti diventeranno un unico, grande “Villaggio TEDxVarese“. A Villa Napoleonica andrà in scena la conferenza TEDx; a Villa Andrea prenderà vita Innovation Garden, la prima fiera dell’innovazione della città di Varese targata TEDxVarese.

IL SITO DI INNOVATION GARDEN

Sono tante le modalità con cui sarà possibile prendere parte all’evento, come spettatori o partner o volontari.

Partnership

Volete diventare partner di TEDxVarese? Gli organizzatori si rivolgono ai protagonisti del territorio e della città che credono nel potere che le idee hanno di cambiare la vita delle persone e connettere progetti, a chi crede che esistano idee ed esperienze in grado di cambiare il mondo e che possano contribuire alla crescita del territorio di Varese e non solo. Diventare partner permetterà di collaborare attivamente alla realizzazione di un’esperienza nuova e unica nel suo genere.

A questo link è possibile inviare una richiesta di contatto per diventare partner.

Volontari

Vuoi essere parte della squadra di TEDxVarese e aiutare nella realizzazione dell’evento? TEDxVarese ha aperto la call per i volontari, che insieme all’organizzazione costruiranno una grande esperienza per tutti i partecipanti. È possibile proporre la propria candidatura a questo link.