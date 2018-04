TEDxVarese torna e raddoppia con la fiera dell’Innovazione

Torna a Varese, nello straordinario complesso del Centro Congressi Ville Ponti, la seconda edizione di TEDxVarese, la conferenza internazionale in stile TED che ispira tutto il mondo diffondendo idee di valore.

L’appuntamento, che corona un anno di attività degli organizzatori, avrà come tema “Quando immagini il futuro” ed è fissato per sabato 16 giugno con un programma innovativo: per l’occasione le ville Ponti diventeranno il “Villaggio TEDxVarese”, con la conferenza a Villa Napoleonica e Innovation Garden, la prima fiera dell’innovazione della città di Varese, a Villa Andrea. Ma andiamo con ordine.

A due mesi dall’evento vero e proprio gli organizzatori David Mammano e Giovanni Zenga, coordinatori del team che lavora alla seconda edizione, hanno presentato tutte le novità insieme al presidente di Camera di Commercio Fabio Lunghi e al consigliere provinciale Giuseppe Licata.

L’agenda della seconda edizione prevede numerose novità. A Villa Napoleonica si svolgerà per tutto il giorno la conferenza TEDx, a cui sarà possibile accedere acquistando i biglietti che verranno messi in vendita esclusivamente online a partire da venerdì 27 aprile alle ore 19. A Villa Andrea, invece, andrà in scena Innovation Garden, la prima fiera dell’innovazione della città di Varese a ingresso gratuito dalle 9 alle 19 di sabato 16 giugno. Sarà un contenitore di esperienze interattive, incontri, hackathon, food truck, attività di expo e confronto per aziende, startup, università e centri di ricerca che potranno mettere in mostra le loro innovazioni; pitch sessions e attività per bambini, ragazzi, studenti, famiglie. Maggiori informazioni e i dettagli degli eventi saranno disponibili sul sito internet.

Sul palco di TEDx saliranno, invece, 14 speaker che avranno a disposizione 12 minuti di tempo per raccontare la propria storia o idea. Si tratta di un gruppo selezionato di personalità nazionali ed internazionali di spicco nei rispettivi settori. Prenderanno infatti la parola scienziati, ricercatori, divulgatori scientifici, imprenditori, scrittori, archeologi, artisti e persone comuni.

Tutti i nomi saranno svelati nelle prossime settimane ma durante la conferenza stampa ne sono già anticipati cinque. I primi speaker di TEDxVarese saranno dunque Andrea Marcolongo, scrittrice; Roberta Menegazzi, archeologa membro del Comitato Scientifico del Centro Scavi Torino per il Medio Oriente e l’Asia; Michele Vespe, ricercatore della Commissione europea sui temi dei dati e delle migrazioni; Marco Rodari, detto il Pimpa, clown che opera negli scenari di guerra e Dirk Helbing, professore di computational social sciences all’Università di Zurigo. I nomi dei prossimi speaker verranno svelati nei prossimi giorni tramite il sito della manifestazione (tedxvarese.com) e i canali social ufficiali di TEDxVarese.

Il team organizzatore ha aperto una call dedicata ai volontari che consente a chiunque di provare a vivere in prima persona l’evento portando il proprio contributo. Sarà possibile presentare le candidature attraverso l’area dedicata sul sito di TEDxVarese entro il 6 maggio.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a questo evento, mettendo a disposizione le sale del Centro Congressi Ville Ponti. Un momento importante perché, oggi sempre di più, è fondamentale per le imprese ‘conoscere e ascoltare’, come si legge nel claim di TEDxVarese. – dichiara Fabio Lunghi, presidente di Camera di Commercio – Conoscere e ascoltare sono il presupposto per innovare: un passaggio decisivo per il futuro della nostra economia. Ecco perché, in questo contesto, come Camera di Commercio – quale hub del sistema economico e nell’ambito del piano Impresa 4.0 – garantiamo tutto il supporto alle imprese varesine nello sviluppo di modelli e processi innovativi”.

“Lo sviluppo di un territorio è connesso anche all’impegno delle persone e dei giovani che mettono in piedi iniziative di questo tipo – dichiara Giuseppe Licata, consigliere della Provincia di Varese con delega al bilancio e al lavoro – TEDxVarese è un’iniziativa di respiro internazionale che può portare impulso e sviluppo a questo territorio”.

TEDxVarese è organizzato grazie alla collaborazione con Camera di Commercio e con il patrocinio della Commissione Europea, del Joint Research Centre di Ispra, di Regione Lombardia, della Provincia di Varese, del Comune di Varese e delle Università Insubria, LIUC Carlo Cattaneo, di Almed – Università Cattolica e della SSML di Varese.

Le iniziative di TEDxVarese sono realtà anche grazie al supporto della community dei partner composta da Elmec Informatica, EOLO Internet dove gli altri non arrivano, il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Rise, Quarry Up, Volta Robots, alla media partnership di Varesenews e alla technical partnership di Nicora Garden.