TEDxVarese va a New York

A New York non è ancora arrivata la primavera e al sole caldo si unisce un vento gelido che soffia in tutta la città ma questo non ferma l’energia dei 500 organizzatori di TEDx che si stanno radunando da tutto il mondo per partecipare a TED Fest e tra questi c’è anche il team di TEDxVarese.

Di cosa si tratta? Di un evento speciale e un programma di incontri e iniziative organizzate dall’associazione non profit che ogni anno organizza la famosa TED conference, a cui parlano le migliori menti del mondo raccontando idee di valore che vale la pena diffondere, per incoraggiare l’incontro e il confronto della community degli organizzatori di TEDx.

Grazie a un programma chiamato TEDx, ogni città nel mondo può organizzare un evento in stile TED. Anche Varese ha la sua conferenza TEDx dal 2017 e il team di TEDxVarese è stato selezionato tra i 500 per prendere parte all’appuntamento di New York.

La location del TED Fest a New York

TED Fest comincia martedì e si conclude venerdì e il programma prevede momenti di condivisione, scambi e workshop ma anche la possibilità di vedere la diretta della conferenza TED, che quest’anno ha come titolo “The Year of Amazement” e si svolge negli stessi giorni nella città di Vancouver, in Canada. Alla conferenza parleranno ottanta speaker tra cui l’architetto Renzo Piano e l’ingegnere biomedico Giada Gerboni.

Per TEDxVarese si tratta di un appuntamento importante perché alla città verrà assegnata la licenza con cui poter organizzare conferenze più grandi per il territorio, a cui potranno partecipare più spettatori. Il prossimo appuntamento sarà la seconda edizione di TEDxVarese che si terrà il 16 giugno al Centro Congressi Ville Ponti.

Il TED Fest sarà un’occasione per raccontare le esperienze degli eventi “made in Varese” ma anche per confrontarsi con organizzatori provenienti da diversi paesi. In questi giorni racconteremo all’interno dello speciale di Varesenews i dietro le quinte e le emozioni di questo appuntamento in attesa di svelare i dettagli di TEDxVarese del 16 giugno.

