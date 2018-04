Con Teresio alle Pizzelle per ammirare la Biscutella montanina

Domenica 6 maggio con partenza da piazzale Pogliaghi alle ore 9 saliremo al pratone basso delle Pizzelle per ammirare le fioriture della Biscutella montanina dalla tonalità di giallo tutta particolare, della orchidea Cefalantera gialla, della orchidea Neottia che vive grazie alla linfa elaborata dalle piante munite di clorofilla di cui la stessa ne è priva, l’Erba fragolina conosciuta anche come Sanicola perché utilizzata per curare diversi tipi di malattia e molto altro.

Chi lo desiderasse potrà fermarsi al pratone a godersi delle fioriture e del bellissimo paesaggio, chi desiderasse camminare di più potrebbe salire da un comodo anche se sconnesso sentiero fino al valico delle Pizzelle così vedrebbe il quadrivio dove si incrociano il sentiero per il Campo dei Fiori, quello per la Fontana Rossa, quello per Brinzio di e quello per l’ultimo tratto per arrivare in cima alle Pizzelle.

Sarà seguendo quest’ultimo sentiero che si avrà la visione complessiva di questo monte che è ancora lo scrigno per alcuni esemplari della flora locale che sono in via d’estinzione, chi verrà avrà l’occasione di vedere siti noti solo ai veri amici del Sacro Monte (ma perché gli abbiamo cambiato il nome, forse l’originario Monte Orona non è bello?). Il rientro è previsto in piazzale Pogliaghi entro le 12.30, il dislivello che sarà complessivamente di circa 150 metri fra salita e discesa, i punti di sosta particolarmente attraenti numerosi rendono questa uscita particolarmente importante accessibile a tutti.

Anticipazione della IX Uscita

Martedì 8 maggio, a Varese giorno festivo, per la celebrazione del patrono San Vittore, alle ore 9.30 partenza dal cimitero della Rasa per raggiungere i prati dove avremo l’occasione di vedere l’Erba perla, il Dittamo, e anche alcune Orchidee fra cui screziata e la platantera. L’uscita è particolarmente senza difficoltà e per nulla impegnativa e si concluderà entro le ore 12.

Per entrambe le uscite si attueranno solo in caso di buone condizioni di tempo, la partecipazione è, come al solito, assolutamente gratuita, sono consigliate calzature con suola antiscivolo, per maggiori informazioni ed eventuale conferma scrivere all’indirizzo: colter@alice.it