Terrorismo, alluvione, incidente chimico. Maxi-esercitazione nel weekend

Il sindaco Giovanni Montano informa la cittadinanza che nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile il territorio di Olgiate Olona sarà interessato da una vasta esercitazione di Protezione Civile, che coinvolgerà diversi enti.

Verranno testate le modalità operative del Piano Comunale in scenari di rischio idrogeologico, incidente

stradale chimico e attacco terroristico. Non allarmarsi per il possibile passaggio di mezzi, personale di Protezione Civile, Croce Rossa e Forze dell’Ordine.